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Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti, çalışmalar başladı

Mimar Sinan’ın "ustalık eserim" dediği Selimiye Camii’nin çevresinde uzun süredir beklenen tasarım ve peyzaj projesinin çalışmaları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 6 yıl aradan sonra yeniden başladı.

Çevre 30.09.2021, 09:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti, çalışmalar başladı

Mimar Sinan’ın "ustalık eserim" dediği Selimiye Camii’nin çevresinde uzun süredir beklenen tasarım ve peyzaj projesinin çalışmaları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 6 yıl aradan sonra yeniden başladı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Edirne Belediyesi arasında yaşanan mahkeme süreci nedeniyle 2015 yılında çalışmaları durdurulan Selimiye Cami Çevresi ve Kentsel Tasarım Projesi’nin çalışmaları, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla hızlandırıldı. Belediye ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında protokol imzalanmasının ardından, projenin çalışmalarını yürütecek firma, çalışmalarına başladı.

Selimiye Camii’nin önünde bulunan meydanı iş güvenliği açısından bariyerlerle vatandaşın geçişine kapatan firma, çalışmalarını hızlandırdı. Projesi kapsamında, caminin çevresinde görüntüsünü bozan alanlar kaldırılacak. Projenin, 6 ayda tamamlanması planlanıyor.

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