Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır’a bağlandı, sosyal konutların temeli atıldı

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı bağlantısıyla atıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Sincan’da İlk Evim, İlk İşyerim Projesi” ilk temel atma töreninde konuşarak startını verdi. Erdoğan, 2 yıl içinde 250 bin konutluk ilk etabı, 2028’e kadar da 500 bin konutun tamamını bitirip hak sahiplerine teslim edeceklerini açıkladı. Ankara’da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlara hitap ederken temeli atılan ve ilk etapta 5 bin 615 konuttun Ankara, Zonguldak, Kırşehir, Kahramanmaraş, Aydın, Bolu, Konya, Afyonkarahisar, Diyarbakır, Uşak, Erzurum, Muğla, Yozgat, Manisa, Amasya, Tunceli ve Elazığ’ın olduğu 17 ilin temel atma törenini gerçekleştirdi.

Çermik ilçesinde temeli atılan sosyal konut projesi törenine; Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, İlçe Kaymakamı, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.