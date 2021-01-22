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Çukurca’da yabani domuz sürüsü görüntülendi
Hakkari’nin Çukurca ilçesine bağlı Kuredere köyünde domuz sürüsü görüntülendi.
Çevre 22.01.2021, 09:00
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Hakkari’nin Çukurca ilçesine bağlı Kuredere köyünde domuz sürüsü görüntülendi.Çukurca ilçe merkezinden 45 kilometre uzaklıktaki Kazan bölgesinde bulunan Kurudere köyü yakınlarında yiyecek aramaya çıkan yaklaşık 20 yabani domuz, köylüler tarafından görüntülendi. Köy sakinleri, kış aylarında domuzların sürü halinde ortaya çıkmalarının sebebinin aç kalmaları olduğunu söyledi.