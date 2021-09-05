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Çukura düşen geyiği itfaiye kurtardı

Polonya’da çukura düşen geyiği itfaiye ekipleri kurtardı.

Çevre 05.09.2021, 16:54
Çukura düşen geyiği itfaiye kurtardı

Polonya’da çukura düşen geyiği itfaiye ekipleri kurtardı.

Polonya’nın güneyindeki Bielsko-Biala kenti kalpleri ısıtacak bir kurtarma operasyonuna sahne oldu. Özel mülke ait arazideki çukura bir geyik düştü. Çukurun dar olması talihsiz geyiğin kendi imkanlarıyla çıkmasına imkan tanımazken, geyiğin çukura sırt üstü düşmesi ise durumu daha da zorlaştırdı. Talihsiz hayvanın düştüğü çukurda sırtüstü kaldığını gören çevre sakinleri, hemen itfaiyeye haber verdi. Belirtilen yere intikal eden itfaiye görevlileri geyiğin daha fazla korkmaması için önce kafasını örttü. Daha sonra yan tarafı kazarak çukuru genişleten itfaiye görevlileri, halatlarla bağladıkları geyiği çukurdan çıkarmayı başardı. Olay yerinde bulunan veteriner hekim tarafından yapılan muayenesinde geyiğin kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı, tedavisini gerektiren bir durum olmadığı belirtildi. Mutlu sonla biten kurtarma operasyonun ardından doğaya salınan geyik koşarak ormanın derinliklerinde kayboldu.

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