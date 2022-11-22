Çukura düşen çakal belediye ekiplerince çıkarıldı

Mersin’in Tarsus ilçesinde su borularının geçtiği boş alana düşen çakal, itfaiye ekiplerinin de yardımıyla kurtarıldıktan sonra Tarsus Doğa Parkı’ndaki tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne (MESKİ) bağlı Tarsus Karabucak Atıksu Arıtma Tesisinde, çamur havuzlarının hemen yanında bulunan, içerisinden aktarma borularının geçtiği boş alana düşen ve Karabucak Ormanından geldiği tahmin edilen çakalı fark eden görevliler, durumu Tarsus Doğa Parkı yetkililerine bildirdiler. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, itfaiye arama-kurtarma ekiplerinin de desteğiyle çakalı bulunduğu yerden çıkardı.

Kafes içerisine konulan ve oldukça ürktüğü görünen çakal, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Tarsus Doğa Parkı’nda gerekli sağlık müdahaleleri yapıldıktan sonra, Doğa Koruma Milli Parklar yetkilileri ile iletişime geçilerek, bakanlık personelleri tarafından doğal ortamına bırakıldı.

Tarsus Doğa Parkı’nda görevli veteriner sağlık teknikeri Yılmaz Ölmez, “Yaban olarak yaşayan çakal, MESKİ’nin çamur havuzunun yanında bulunan hendeğe düşmüş. Tarsus Doğa Parkı’na ihbarın iletilmesi üzerine, Doğa Koruma ve Milli Parklar personeli ile olay yerine intikal edildi. Gerekli sağlık müdahaleleri yapıldıktan sonra tekrar doğal yaşam alanına bırakılmak üzere, Doğa Koruma Milli Parklar yetkililerine teslim edildi” dedi.