Çubuk-1 Barajı 27 yıl sonra tekrar su tutmaya başladı

Türkiye’nin ilk betonarme barajı Çubuk-1 Barajı, 27 yıl aradan sonra tekrar su tutmaya başladı.

Çubuk Çayı’nın kirlenmesi ve baraj çanağının alüvyonla dolması nedeniyle 1994 yılından itibaren su birikimi durdurulan Çubuk-1 Barajı’nda Ankara Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarıyla birlikte yeniden su tutulmaya başlandı.

27 yıl sonra su tutulmaya başlanan Çubuk-1 Barajı’ndan elde edilecek su, tarımsal sulama faaliyetlerinde ve bölgedeki yeşil alanların sulamasında kullanılacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş çalışmayı, “Cumhuriyet nesli ne yapar? Ata’sının mirasına sahip çıkar. Mutluyuz, Çubuk-1 Barajı 27 senenin ardından yaptığımız çalışmalarla su tutmaya başladı” sözleriyle duyurdu.

“7 milyon metreküp su tutumu hedefliyoruz”

Baraj kapasitesinin yüzde 50’si kadar su tutmayı hedeflediklerini belirten ANFA Genel Müdür Yardımcısı Özgür Alçı, “Barajın ilk kuruluş kapasitesi 13,5 milyon metreküp. Biz yaklaşık 7 milyon metreküp su tutumu hedefliyoruz” dedi.

Barajda biriktirilen suyun da ‘hasat makinesi’ ile atıklardan temizlenerek en kısa zamanda tarımsal sulamaya uygun hale getirileceğini vurgulayan Alçı, “Dolusavak ve dipsavak arasındaki belirli kotlarda bypass boru bağlantısıyla ayrıca Çubuk-1 Alanı’ndaki kanala dinlenmiş, çökelmiş temiz suyu vererek hemşehrilerimizi daha sağlıklı, görsel olarak da daha düzgün ve kokudan arındırılmış bir suyla buluşturacağız” dedi.