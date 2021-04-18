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Covid’le insanlar evlere kapandı, doğa onlara kaldı

Tokat’ta korona virüs kısıtlamaları nedeniyle insanlar evlerine kapanırken, doğada özgür kalan leylekler Yeşilırmak’ta görüntülendi.

Çevre 18.04.2021, 11:09
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Covid’le insanlar evlere kapandı, doğa onlara kaldı

Tokat’ta korona virüs kısıtlamaları nedeniyle insanlar evlerine kapanırken, doğada özgür kalan leylekler Yeşilırmak’ta görüntülendi.

Türkiye genelinde korona virüs önlemleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Tokat’ta kısıtlama nedeniyle sokaklar ve caddeler boş kaldı. İnsanların evlerine çekilmesi ile birlikte kent merkezinde doğal yaşam canlandı. Yeşilırmak’a inerek yem arayan leylek çifti görüntülendi. Oldukça sığ suda ince uzun bacakları ile dolaşan leylekler görenleri şaşırttı. Fidan üretimi yapan bir işletmede çalışmaya giderken leylekleri fark eden Fazilet Dilibal, o anları cep telefonu ile görüntüledi.

Yeşilırmak’ta ilk defa leylek gördüğünü belirten Dilibal, “Kısıtlamadan dolayı hayvanlar sakince dışarıda dolaşabiliyorlar. İnsanlar eve kapandı, hayvanlar dışarı çıktı. Genelde leylekleri köylerde görüyorduk. Elektrik direklerinde yuvaları oluyor. Ama Yeşilırmak’a geleceklerini tahmin etmiyordum” dedi.
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