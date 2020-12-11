banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Şehir hastaneleri salgının yükünü hafifletti
Şehir hastaneleri salgının yükünü hafifletti
Dışa bağımlı olmayan bir üretim için yerli ürün tüketimi şart
Dışa bağımlı olmayan bir üretim için yerli ürün tüketimi şart
Büyükşehir Zabıta Ekipleri’nden sıkı denetim
Büyükşehir Zabıta Ekipleri’nden sıkı denetim
Döviz kurları güne hareketli başladı
Döviz kurları güne hareketli başladı

Çorum’un 150 günlük su rezervinin kaldığını açıklayan başkan uyardı

Çorum’da bu yıl yağışların yetersiz olması ve sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi yer altı ve yerüstü su kaynaklarını olumsuz yönde etkilerken barajlardaki su miktarı da kritik seviyeye düştü.

Çevre 11.12.2020, 09:35
Çorum’un 150 günlük su rezervinin kaldığını açıklayan başkan uyardı

Çorum’da bu yıl yağışların yetersiz olması ve sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi yer altı ve yerüstü su kaynaklarını olumsuz yönde etkilerken barajlardaki su miktarı da kritik seviyeye düştü.

Ülke genelinde yaşanan kuraklıktan etkilenen illerin başında gelen Çorum’da 5 aylık içme suyu rezervi kaldı. Son yılların en kurak yılını geçiren kentte barajlarda tehlike çanları çalmaya başladı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, vatandaşlardan tasarruflu olmaları çağrısında bulunarak su israfı yapmamalarını istedi. Geçen günlerde yapılan bir açıklamaya göre, Çorum’un Türkiye’nin en kurak 5 ilinden birisi olduğunu açıklayan Başkan Halil İbrahim Aşgın, "Bu anlamda su çok önemli bir hal aldı. Çorum Belediyesi olarak şehrin içme suyu ihtiyacını Yenihayat ve Hatap barajlarımızdan karşılıyoruz. Kuraklık nedeniyle her iki barajımızdaki su rezervimiz 5 milyon metreküpe kadar inmiş durumda. Bu ne demek? Kuraklık bu şekilde devam ederse 5-6 aylık bir suyumuzun olduğunu, ondan sonra ise tehlike çanlarının şehrimiz için çalacağı anlamına geliyor. Yenihayat ve Hatap barajının dışında Çomar Barajımız var. Çomar Barajı, sürekli su kullandığımız bir barajımız değil. Ancak 3 milyon metreküplük bir su hacmimiz orada da var. Şu an itibariyle 9 farklı kuyumuz ile Çomar Barajı’nı da devreye almak suretiyle şehrimize düzenli bir şekilde hiçbir kesinti olmadan suyu temin ediyoruz" dedi.

“Koçhisar, şehrimizin su temini bakımından geleceğimizin de teminatı olan bir proje”

Koçhisar Barajı isale hattı projesini önemsediklerini vurgulayan Başkan Aşgın, "Koçhisar, şehrimizin su temini bakımından geleceğinin de teminatı olan bir proje. 53 kilometreden şehrimize su getirmek için DSİ ile beraber çok güzel bir projeyi hayata geçirmek için gece-gündüz demeden çalışıyoruz. Hiçbir ödenek problemi yok. Proje yaklaşık 100 milyon liraya mal olacak. Burası için daha önce 1 milyon liralık ödenek ayrılırken Cumhurbaşkanımızın, bakanlarımızın ve milletvekillerimizin desteği ile ödenekle ilgili bütün sorunlar çözüldü. 53 kilometrelik isale hattımızın 40 kilometrelik kısmı tamamlanmış oldu. Proje hızlı bir şekilde ilerliyor" ifadelerini kullandı.

"Çorumluları susuz bırakmayacağız"

Vatandaşları susuz bırakmayacaklarının altını çizen Aşgın, "Su rezervleri azaldığı için yeni arayışlara girdik. Mevcutta aktif olarak kullandığımız 9 tane kuyumuz var. Bu 9 kuyumuza ilave olarak Tarhankozlusu köyünde 6 kuyu daha açmak suretiyle kuyu sayımızı 15’e yükselttik. Önümüzdeki süreçte yağışlar bu şekilde devam ettiği sürece 6 kuyumuzu daha devreye alacağız. Bununla ilgili ihaleleri yaptık. Tarhankozlusu köyünden gelen suyu Yenihayattan, Hatap barajına geçen isale hattı ile buluşturuyoruz. Tarhankozlusu’ndaki suyu da devreye alarak hemşehrilerimizi susuz bırakmayacağız. Gerek kuyulardan, gerek barajlardaki sularımızı en etkin en verimli kullanılabilmesi, Çorum halkının susuzluk çekmemesi için gece-gündüz çalışıyoruz" diye konuştu.

"Sular israf edilmesin"

Su israfından kaçınılması çağrısında bulunan Aşgın, şunları kaydetti:

"Hemşehrilerimize bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bizim bu mücadelemize destek olsunlar. Su israfı çok önemli. Suyu israf etmesinler. Maalesef su rezervlerimiz çok da yeterli değil. Çorum Belediyesi olarak bağlı kuruluşlarımızla beraber, DSİ ile beraber 270 bin nüfüslu şehrimizde susuzluk yaşatmamak için geceli-gündüzlü samimi bir gayret var. Aynı samimiyeti hemşehrilerimizden de bekliyoruz. Bu anlamda suyun tasarruflu kullanılması, israf edilmemesi çok önemli. En basitinden vatandaşlarımız ellerini yıkarken bu tasarrufunu ve bu zorlukları göz önünde bulundurarak suyu israf etmezler ise çok memnun olacağız"
banner427
Yorumlar (0)
banner422
14°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 11 23
2. Galatasaray 11 23
3. Fenerbahçe 11 23
4. Beşiktaş 10 19
5. Göztepe 11 18
6. Karagümrük 11 17
7. Konyaspor 10 15
8. Gaziantep FK 10 15
9. Başakşehir 11 15
10. Kasımpaşa 11 15
11. Hatayspor 9 15
12. Malatyaspor 10 13
13. Trabzonspor 11 13
14. Antalyaspor 11 13
15. Rizespor 10 12
16. Sivasspor 10 10
17. Kayserispor 10 9
18. Erzurumspor 11 9
19. Gençlerbirliği 10 8
20. Denizlispor 10 6
21. Ankaragücü 9 2
Takımlar O P
1. Ankara Keçiörengücü 13 24
2. Tuzlaspor 12 24
3. Altınordu 13 24
4. Giresunspor 13 23
5. Adana Demirspor 12 22
6. Samsunspor 12 21
7. Altay 12 20
8. İstanbulspor 11 18
9. Bursaspor 13 17
10. Menemen Belediyespor 12 14
11. Balıkesirspor 11 14
12. Boluspor 12 13
13. Akhisar Bld.Spor 12 13
14. Ümraniye 13 13
15. Adanaspor 9 12
16. Bandırmaspor 13 12
17. Ankaraspor 12 8
18. Eskişehirspor 13 1
Takımlar O P
1. Tottenham 11 24
2. Liverpool 11 24
3. Chelsea 11 22
4. Leicester City 11 21
5. Southampton 11 20
6. M. United 10 19
7. Man City 10 18
8. West Ham 11 17
9. Everton 11 17
10. Wolverhampton 11 17
11. Crystal Palace 11 16
12. Aston Villa 9 15
13. Newcastle 10 14
14. Leeds United 11 14
15. Arsenal 11 13
16. Brighton 11 10
17. Fulham 11 7
18. Burnley 10 6
19. West Bromwich 11 6
20. Sheffield United 11 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 10 26
2. Real Sociedad 12 25
3. Villarreal 12 21
4. Real Madrid 11 20
5. Cádiz 12 18
6. Sevilla 10 16
7. Granada 11 15
8. Real Betis 12 15
9. Barcelona 10 14
10. Elche 10 14
11. Eibar 12 14
12. Deportivo Alaves 12 14
13. Valencia 12 13
14. Athletic Bilbao 11 13
15. Getafe 11 13
16. Celta de Vigo 12 13
17. Levante 11 11
18. Osasuna 11 11
19. Real Valladolid 12 10
20. Huesca 12 8