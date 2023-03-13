Çorum’da tipi sürücülere zor anlar yaşattı

Çorum’da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle Çorum-Samsun ve Çorum-Ankara karayolunda ulaşım güçlükle sağlandı.

Çorum’da hafta sonundan itibaren etkili olan yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı ve tipi şehirlerarası ulaşımı olumsuz etkiledi. Çorum-Samsun karayolu Kaymakçı mevkiinde kar lastiği ve zinciri olmayan araçlar yolda kaldı. Uzun araç kuyruğunun oluştuğu yolda sürücüler, araçlarına zincir takarak ilerlemeye çalıştı. Karayolları ekipleri ise yolda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.