Çorum’da kent meydanı için kamulaştırılan binalar yıkılıyor

Çorum’da oluşturulacak meydanı için tarihi günler yaşanıyor. Çorum Belediyesi, Ulucami etrafında kamulaştırdığı binaların yıkımına başladı. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da bu tarihi ana şahitlik etmek için yıkım çalışmalarını yerinde inceledi.

Kent meydanı için Ulucami merkeze alınarak çalışmaların yürütüldüğünü, cami etrafının boşaltılması için kamulaştırdıkları binaları yıktıklarını söyleyen Belediye Başkanı Aşgın, "14 bin metrekarelik Tarihi Çorum Meydanı’nı hayata geçirmek için kamulaştırdıkları binaların yıkımına Halkbank binası ile başladık. Bugün de Kunduzhan Caddesi’nde Ziraat Bankası karşısında yer alan binaları yıkılıyor. Çorum’umuz için çok önemli bir proje. Uzun yıllar konuşulacak, şehrimize nefes aldıracak, adeta yeni bir siluet kazandıracak yılların özlemi bir proje. Tarihi Çorum Meydanımızı, Çöplü Arastası ile buluşturacağız. Yıkılan binaların yerine tarihi Çorum evleri yapacağız. Tarihi meydan için önemli bir anı yaşıyoruz. Tarihe not düşüyoruz. Kamulaştırmayı bekleyen binaların işlemleri tamamlandığında o binaları da yıkacağız.” dedi.

"Söz verdik yapıyoruz"

Söz verdikleri işleri bir bir hayata geçirdiklerini belirten Başkan Aşgın, Çorum halkının en güzel hizmetlere layık olduğunu, Çorum’u daha güzel, daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için tarihi dokuyu yeniden canlandıracak önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi. Saat Kulesi etrafında yapılan cephe sağlıklaştırma çalışmalarının Çorumlular tarafından çok beğenildiğini hatırlatan Başkan Aşgın "Çöplü Arastası’nın restorasyonunun ikinci etabı ile ilgili de çalışmalarımızı başlatıyoruz. Uzun yıllar adından söz ettirecek çalışmaları Çorum halkının hizmetine sunuyoruz” şeklinde konuştu.