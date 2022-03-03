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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bize göre Ukrayna’nın bugüne kadarki talihsizliği bağımsız kararlar alamamış olmasıdır."
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Batı sürekli top çevirmiş, yavan açıklamalarla zamana oynamış, otomatik pilota bağlanmış kınama mesajlarıyla durumu kurtardığını zannetmiş, Ukrayna’yı Rusya’nın kucağına ve kursağına teslim etmiştir."
Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı’ndan gazi ve şehit yakınlarına 4,8 milyon liralık ödeme
MHP Lideri Bahçeli: "ABD ile AB ülkeleri küresel sahnenin ön tarafında yaptırım üstüne yaptırım kararları açıklarken arka tarafından Rusya ile müzakere ve mutabakat zemini aramadıklarını hiç kimse iddia edemeyecek, bize de yutturamayacaktır".
Çorum’da kar
Çorum’da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi yeniden beyaza büründü.
Çevre 03.03.2022, 10:37
Çorum’da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi yeniden beyaza büründü.
Çorum Belediyesi ekipleri kent merkezinde yol ve kaldırımlarda kar temizliği yaparken, Karayolları Şube Müdürlüğü ekipleri ise Çorum-Samsun ve Çorum-Ankara karayollarını ulaşıma açık tutmak için çalışıyor. Dün gece saatlerinde yağan karla beyaza bürünen kentte ortaya kartpostallık görüntüler de çıktı. Eşsiz bir görünüme kavuşan Millet Bahçesi’ndeki manzara görenleri hayran bıraktı.