Çorum’da kar

Çorum’da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi yeniden beyaza büründü.

Çorum Belediyesi ekipleri kent merkezinde yol ve kaldırımlarda kar temizliği yaparken, Karayolları Şube Müdürlüğü ekipleri ise Çorum-Samsun ve Çorum-Ankara karayollarını ulaşıma açık tutmak için çalışıyor. Dün gece saatlerinde yağan karla beyaza bürünen kentte ortaya kartpostallık görüntüler de çıktı. Eşsiz bir görünüme kavuşan Millet Bahçesi’ndeki manzara görenleri hayran bıraktı.