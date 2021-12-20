Çorum’da beklenen kar yağışı başladı

Çorum’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Uzun süredir beklenen kar yağışı akşam saatlerinden itibaren yoğun şekilde yağmaya başladı. Sevinçle karşılanan kar yağıışının ardından kent merkezi beyaza büründü

Dün geceden itibaren aralıklar ile devam eden yağmurun ardından yoğun şekilde başlayan kar yağışı, kısa sürede etkili olunca sokağa çıkan vatandaşlar kar altında yürüyerek kar yağışının tadını çıkarttılar.

Yoğun kar yağışı Çorum-Ankara ve Çorum-Samsun karayolları ile ilçeleri kent merkezine bağlayan yollarda da etkili oldu. Çok sayıda maddi hasarlı ve yaralamalı trafik kazasının olmasına neden olan kar yağışından sonra hazır bekleyen Belediye, İl Özel İdare ve Karayolları ekipleri ana arterlerde kar temizleme ve tuzlama çalışmalarına başladılar. Belediye ekipleri kent merkezinde çalışmalarını sürdürürken Özel İdare ve Karayolları ekipleri de Ankara ve Samsun karayolları’nda yoğun şekilde çalışmalarını sürdürerek yolların ulaşıma açık kalmasını sağlamaya çalışıyorlar.

Diğer taraftan kar yağışının ardından maddi hasarlı trafik kazaların meydana gelmesinden sonra Jandarma ve polis ekipleri Çorum-Osmancık karayolu kent çıkışında tedbir alarak zincir ve kış lastiği olan araçların yola devam etmesine izin vermiyorlar.