Çorlu’nun 13 mahallesinde 24 saat su kesintisi yaşanacak

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Çorlu ilçesinde 13 mahallede 24 saat boyunca su kesintisi yaşanacağını duyurdu.

TESKİ tarafından yapılan açıklamada, “03 Ağustos 2022 Çarşamba günü saat 12.00’ den 04 Ağustos Perşembe günü saat 12.00 ye kadar Çorlu İlçesi yeni şehirlerarası yolcu otogarının bağlantı yolu çalışmaları çerçevesinde deplasesi gereken 630 mm anma çaplı HDPE ana isale hattının deplase işlemi yapılmasından dolayı su kesintisi yaşanacaktır. Bu kesintiden; Alipaşa Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Cemaliye Mahallesi, Hatip Mahallesi, Kazimiye Mahallesi, Muhittin Mahallesi, Reşadiye Mahallesi, Silahtarağa Mahallesi, Çobançeşme Mahallesi, Hıdırağa Mahallesi, Kemalattin Mahallesi, Nusratiye Mahallesi, Şeyhsinan Mahalleleri etkilenecektir. Su kesintisi deplase işlemi tamamlandıktan sonra suyun abonelere ulaşması, ev ve iş yerlerinin konumuna bağlı olarak bir kaç saat kadar farklılık gösterebilir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.