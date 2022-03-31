Çöpten ihtiyaç sahiplerinin sağlık giderleri karşılanacak

Giresun sahil temizliğinden toplanan atıklar geri dönüşüme verilerek, elde edilen gelir ile ihtiyaç sahibi vatandaşların sağlık ihtiyacı karşılanacak.

Giresun Belediyesi öncülüğünde Giresun Üniversitesi ile iş birliği yapılarak kumsallarda oluşan kirlilik temizlendi. Giresun sahillerinde yürütülen temizlik çalışmasıyla birlikte toplanan çöplerin geri dönüşüme verilerek elde edilen gelirin ihtiyaç sahibi vatandaşların sağlık giderlerinde karşılanacağı belirtildi.

Çöp toplama etkinliğine katılan Giresun Üniversitesi Çevre Topluluğu Başkanı ve Makine Mühendisliği 4. Sınıf öğrencisi Belkıs Demirdağ, düzenlenen son derece anlamlı olduğunu ifade ederek, “Yaptığımız çalışmayla birlikte hem sahilleri temizleyip hem de ihtiyaç sahibi bir vatandaşa destek olunması bizleri son derece mutlu etti. Bu temizlik çalışmalarının periyodik olarak yapılması taraftarıyız. Belediye Başkanımız Aytekin Şenlikoğlu’na Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, danışman hocamız Özlem Tunç Dede ve etkinliğe katılan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ise “Bizler kıyılarımızın temiz olması için mücadelemizi sürdürüyoruz. İnsanlarımızı da çevre temizliği ve doğa koruma kapsamında bu tarz projelerle teşvik etmeye çalışıyoruz. Çevreye olan duyarlılığımızı göstermemiz gerekiyor. Bu konudaki çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdüreceğiz. Bu etkinlik sonucunda ihtiyaç sahibi bir vatandaşımıza sağlık desteği verilecek olması bizleri ayrıca mutlu ediyor” dedi.