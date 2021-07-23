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Çöpleri toplayıp, parka ’Utanın’ yazdılar

Bingöl’ün Solhan ilçesinde bir parktaki çöpleri toplayan çocuklar, çöplerle ’Utanın’ yazarak büyüklerine çevre kirliliğine karşı duyarlı olmaları çağrısında bulundu.

Çevre 23.07.2021, 14:23
Çöpleri toplayıp, parka ’Utanın’ yazdılar
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Bingöl’ün Solhan ilçesinde bir parktaki çöpleri toplayan çocuklar, çöplerle ’Utanın’ yazarak büyüklerine çevre kirliliğine karşı duyarlı olmaları çağrısında bulundu.

Solhan ilçesinde Boğlan Mahallesi’ndeki Ziyaret Parkı’nda oluşan kirliliği gören mahallenin gençleri ve çocukları, farkındalık oluşturmak adına ellerine aldıkları poşetlerle çöpleri topladı. Poşetlere doldurdukları çöpleri sahanın içinde toplayan çocuklar, çöplerden ’Utanın’ yazarak parka gelen vatandaşların daha duyarlı olması gerektiği çağrısında bulundu.
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