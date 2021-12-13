banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
İngiltere’de Omicron mutasyonundan ilk can kaybı
İngiltere’de Omicron mutasyonundan ilk can kaybı
Fenerbahçe Slavia Prag ile eşleşti
Fenerbahçe Slavia Prag ile eşleşti
Fahiş fiyat artışlarına türkülü tepki
Fahiş fiyat artışlarına türkülü tepki
Ali Koç isyan etti: “BELİMİZ KIRILDI”
Ali Koç isyan etti: “BELİMİZ KIRILDI”

COP22 Antalya Bakanlar Deklarasyonu yayımlandı

Akdeniz’in Kirlenmeye Karşı Korunması Barselona Sözleşmesi’nin 22. Taraf Ülkeler Konferansı (COP22) Antalya Bakanlar Deklarasyonu yayımlandı. Deklarasyonda Akdeniz’in tamamı “Kükürtdioksit Emisyon Kontrol Alanı” ilan edildi. Bu kararla, 2025’e kadar Akdeniz’de seyreden deniz ulaşım araçlarında kullanılan yakıtlardaki kükürt içeriği 5’te 1 seviyesine indirilerek hava kalitesinin yükselmesi sağlanacak.

Çevre 13.12.2021, 16:21
COP22 Antalya Bakanlar Deklarasyonu yayımlandı

Akdeniz’in Kirlenmeye Karşı Korunması Barselona Sözleşmesi’nin 22. Taraf Ülkeler Konferansı (COP22) Antalya Bakanlar Deklarasyonu yayımlandı. Deklarasyonda Akdeniz’in tamamı “Kükürtdioksit Emisyon Kontrol Alanı” ilan edildi. Bu kararla, 2025’e kadar Akdeniz’de seyreden deniz ulaşım araçlarında kullanılan yakıtlardaki kükürt içeriği 5’te 1 seviyesine indirilerek hava kalitesinin yükselmesi sağlanacak.

"Barselona Sözleşmesi", diğer adıyla “Akdeniz’in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi”nin 22. Taraf Ülkeler Konferansı (COP22), Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da tamamlandı.

Barselona Sözleşmesi’ne taraf olan ülkelerin bakan ve temsilcileri; BM kuruluşları UNEP, UNEP MAP ve UNDP ile sivil toplum kuruluşları ve bilim insanlarının katıldığı, açılışını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yaptığı Konferans’ta Akdeniz’in bir bütün olarak "Sülfür Emisyon Kontrol Alanı (SECA)" ilan edilmesi gibi önemli kararların altına imza atıldı.

Emine Erdoğan, kadın liderlerle bir araya geldi

Türkiye’nin Büro Başkanlığını İtalya’dan devraldığı COP22, Bakanlar Oturumu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın ev sahipliğinde Kadın Liderler Yuvarlak Masa Toplantısı düzenlenirken, 3. İstanbul Çevre Dostu Şehirler Ödülü İspanya’nın Malaga Belediyesine verildi.

Deniz kaplumbağaları Akdeniz’e bırakıldı

Tedavileri tamamlanan iki deniz kaplumbağasının Bakan Murat Kurum tarafından Akdeniz’e bırakıldığı programda iklim değişikliği, hava yönetimi, denizlerde izleme çalışmaları, sıfır atık, depozito uygulamaları, bisikletli ulaşım ve çevre etiketi gibi alanlarda onlarca yan etkinlikler gerçekleştirildi.

Hava kalitesini yükseltecek karar

21 ülkeden 400 katılımcının müzakerelerde hazır bulunduğu 4 gün süren konferansın son gününde “Antalya Bakanlar Deklarasyonu” yayımlandı. Akdeniz’in bir bütün olarak kükürtdioksit emisyon kontrol alanı ilan edilmesi, konferansta öne çıkan karar oldu. Söz konusu karar ile 2025’e kadar Akdeniz’de seyreden deniz ulaşım araçlarında kullanılan yakıtlardaki kükürt içeriği beşte bir oranına indirilecek. Bu hamle ile hava kalitesi de yükselecek. Bir diğer önemli karar ise, önümüzdeki 5 yılın yol haritasını belirleyecek olan “2022-2027 Dönemi Orta Vadeli Strateji Belgesi”nin eksiksiz uygulanması oldu. “Deniz çöpleri yönetiminde müşterek hareket etmek için bölgesel bazlı planların hazırlanması” da dikkat çeken kararlardan bir diğeri.

COP23 Slovenya’da yapılacak

Konferans’ta bir sonraki toplantıya ev sahipliği yapacak ülke de belirlendi. 2023 yılında düzenlenecek 23. Taraf Ülkeler Konferansı’nın (COP23) Slovenya’da yapılması kararlaştırıldı. Antalya Bakanlar Deklarasyonu’nda ise deniz ve kıyı ekosistemlerine sahip, sağlıklı, temiz, sürdürülebilir ve iklime dayanıklı bir Akdeniz ve kıyı şeridine ulaşma yönündeki taahhüt yenilendi.

İzleme ve Değerlendirme Programı

Deklarasyonda ana küresel araçların tam uygulanmasına katkıda bulunulması amacıyla UNEP/MAP “Orta Vadeli Strateji Belgesi 2022-2027”nin eksiksiz uygulanması benimsenerek İyi Çevresel Durumu ve Akdeniz Ekoloji Hedeflerine ulaşılması için Entegre İzleme ve Değerlendirme Programı ve ekosistem temelli yaklaşımın eksiksiz olmaksızın uygulanmasına olan taahhüt tekrarlandı.

Küresel sıcaklık artışını sınırlama

Taraf ülkelerin, uygulama mekanizmalarını sürdürmek, izleme ve raporlamayı güçlendirmek amacıyla Barselona Sözleşmesi’ni oluşturan araçların tamamının uygulanması yönünde ulusal ve bölgesel doğa eylemlerini paylaşmaya çağırdığı Antalya Bakanlar Deklarasyonu’nda, Paris Anlaşması’nın amaçlarına ulaşılması ve küresel sıcaklık artışını sanayileşme öncesindeki seviyenin 1.5 santigrat derece üzerinde sınırlama yönündeki çabaların devam ettirilmesi, ayrıca adaptasyon konusunun yerel, ulusal ve bölgesel planlamaya daha fazla entegre edilmesi yönündeki taahhütler teyit edildi.

Yeşil iş modelleri ve istihdamı

Yenilikçi, yeşil ve döngüsel iş modellerine geçerek ve yeşil istihdam yaratarak Akdeniz Bölgesi ve ona ait özel durumlara uyumlu bir şekilde, sürdürülebilir mavi ekonomiye geçişin sağlanmasında, Kovid-19 sonrası sürdürülebilir bir düzelmenin sağlanması taahhüdünün de yer aldığı bildirgede, Akdeniz Bölgesi’nin yeşil iyileşmesi için ortaklaşa planlar yaparak UNEP/MAP Barselona Sözleşmesi ve protokollerinin amaç ve vizyonunu tamamıyla destekleme yönünde bir kez daha taahhütte bulunuldu.

Sera gazı emisyonu için çağrı

Bildirgede sera gazı emisyonu ile ilgili olarak şu çağrı yapıldı:

“Yüzyılın ortasına kadar iklim-nötr olma hedefine ulaşmaya katkıda bulunmak amacıyla taraf ülkeleri sera gazı emisyonu azaltma yönünde daha güçlü taahhütler vermeye ve ayrıca taraf ülkelerin Glasgow’daki UNFCCC COP26’da verdikleri, tüm uluslararası ve bölgesel ortak ve paydaşlarla birlikte çalışıp güçlü ortak eylemler vasıtasıyla iklim hedefimizi artırma, dayanıklılık oluşturma ve emisyonu azaltma yönündeki taahhütlerine uymaya çağırıyoruz.”

Uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesi

Akdeniz havzasındaki ülkelerin somut ortaklıklarını, teknoloji transferini ve bilgi alışverişini destekleyerek sürdürülebilir kalkınmaya yönelik uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesi kararlaştırılan COP22 Konferansı’nda, Akdeniz havzası genelinde, ortak çevresel sorunlara bölgesel tepkileri destekleyerek, sektörler ve hükümet seviyeleri arasında koordineli eyleme katkıda bulunarak aktif diyalogdaki katılımın genişletilmesi ve ortak girişimlerin teşvik edilmesi kararı da alındı. İklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı ve çevresel bozulmanın, özellikle dezavantajlı gruplar ve yoksulluk içinde yaşayan insanlar üzerindeki etkilerini azaltmak için, çaba gösterilmesine karar verilen Konferans’ta; kadınların, gençlerin ve dezavantajlı toplulukların değişimin aracıları olarak kritik rollerine vurgu yapılarak MAP-Barselona Sözleşmesi sisteminin karar alma süreçlerine tam, eşit ve anlamlı katılımı yönündeki çabaların artırılmasına karar verildi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 16 39
2. Konyaspor 16 30
3. Hatayspor 16 29
4. Başakşehir 16 28
5. Fenerbahçe 15 27
6. Alanyaspor 16 27
7. Beşiktaş 16 24
8. Galatasaray 15 23
9. Adana Demirspor 16 23
10. Karagümrük 16 22
11. Antalyaspor 16 21
12. Sivasspor 15 19
13. Giresunspor 16 19
14. Kayserispor 16 19
15. Altay 16 18
16. Gaziantep FK 15 18
17. Göztepe 16 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 16 14
19. Rizespor 16 13
20. Kasımpaşa 16 11
Takımlar O P
1. Ümraniye 15 30
2. Ankaragücü 16 30
3. Erzurumspor 14 28
4. Eyüpspor 15 27
5. Bandırmaspor 15 25
6. Samsunspor 15 25
7. İstanbulspor 15 23
8. Kocaelispor 15 23
9. Gençlerbirliği 15 23
10. Tuzlaspor 14 22
11. Boluspor 15 20
12. Adanaspor 16 20
13. Menemenspor 15 19
14. Bursaspor 15 18
15. Manisa FK 16 18
16. Ankara Keçiörengücü 15 17
17. Denizlispor 15 15
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 15 7
Takımlar O P
1. Man City 16 38
2. Liverpool 16 37
3. Chelsea 16 36
4. West Ham 16 28
5. M. United 16 27
6. Arsenal 16 26
7. Tottenham 14 25
8. Leicester City 16 22
9. Wolverhampton 16 21
10. Brentford 16 20
11. Brighton 15 20
12. Crystal Palace 16 19
13. Aston Villa 16 19
14. Everton 16 18
15. Leeds United 16 16
16. Southampton 16 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 16 10
20. Norwich City 16 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 17 42
2. Sevilla 16 34
3. Real Betis 17 33
4. Atletico Madrid 16 29
5. Real Sociedad 17 29
6. Rayo Vallecano 17 27
7. Valencia 17 25
8. Barcelona 16 24
9. Espanyol 17 23
10. Osasuna 17 22
11. Athletic Bilbao 17 21
12. Mallorca 17 20
13. Villarreal 16 19
14. Celta de Vigo 17 17
15. Granada 15 15
16. Elche 17 15
17. Deportivo Alaves 16 15
18. Getafe 17 12
19. Cádiz 16 12
20. Levante 17 8