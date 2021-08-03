Çöp evden 10 kamyon çöp çıkarıldı

Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Panayır Mahallesi’nde bulunan bir çöp evi temizledi. 2 katlı evden 10 kamyon çöp çıkarıldı.

Panayır Mahallesi Selvili Sokak’ta bulunan 2 katlı evden çevreye yayılan kötü koku üzerine mahalle sâkinleri Osmangazi Belediyesi’ne şikâyette bulundu. Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine belirtilen adrese gitti. V.A’ya ait olan iki katlı eve giren ekipler, her iki katın da çöplerle dolu olduğunu gördü. Evin temizlenmesi için çalışma başlatan ekipler, uzun gayretler neticesinde evden 10 kamyon dolusu çöp çıkarttı. Belediye ekipleri tarafından tamamen boşaltılan ev, ilaçlanarak dezenfekte edildi.

Mahalle sâkinleri, havaların ısınmasıyla birlikte kötü kokuların daha da yayıldığını belirterek, “Ev sahibi, yıllardır her gün eve çöp topluyor. Sokaklarda, pazarlarda ne bulduysa eve getiriyor. Sıcak havalarda koku iyice artınca sokaktan geçemez olduk. Belediye ekiplerinden Allah razı olsun. Evi tamamen temizleyip, ilaçladılar” diye konuştu.