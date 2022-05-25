Çöle dönen kuş cenneti eski ihtişamına kavuştu

Sivas’ta geçtiğimiz yaz tamamen kuruyan Bingöl Gölü eski görüntüsüne kavuştu.

Sivas’ta geçtiğimiz yaz tamamen kuruyan ve köyün adını aldığı Bingöl Gölü, yeniden su tutarak eski ihtişamına kavuştu. Sivas merkeze uzaklığı 12 kilometre olan Bingöl köyünde bulunan ve geçtiğimiz yaz aylarında tamamen kuruyan Bingöl Gölü yeniden su tuttu. Eriyen kar suları ile beslenen yer altı suları, zeminden kaynayan gölü doldurdu. Göl, tekrar su tutmasıyla birlikte göçmen kuşları da tekrar ağırlamaya başladı.

“Bayağı su tuttu ve çeşitli kuşlarımız gelmeye başladı”

Bingöl köyünde yaşayan ve gölün yağışlarla su tuttuğunu söyleyen Salih Kılıç, “Geçen sene suyu tamamen kurumuştu gölümüzün, hiçbir tane kuş türü gelmemişti. Bu sene bayağı su tuttu ve çeşitli kuşlarımız gelmeye başladı. Bundan çok memnunuz. Her çeşit kuşun cıvıltısını duymaya başladık. Tahmini 8-10 çeşit kuş türü var. Eğer su daha çoğalırsa bu kuş türleri daha çoğalır, daha güzel olur” dedi.