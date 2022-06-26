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Çökme tehlikesiyle karşı karşıya kalan köprü trafiğe kapatıldı

Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde aniden bastıran şiddetli yağış sonrası ev ve tarlalar sular altında kaldı. Su debisi yükselen Gökçebey Köprüsü ise tedbir amacı trafiğe kapatıldı.

Çevre 26.06.2022, 18:28
Çökme tehlikesiyle karşı karşıya kalan köprü trafiğe kapatıldı

Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde aniden bastıran şiddetli yağış sonrası ev ve tarlalar sular altında kaldı. Su debisi yükselen Gökçebey Köprüsü ise tedbir amacı trafiğe kapatıldı.

Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde öğle saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağış etkili oldu. Gaziler Mahallesi’nde yağış sonrası logar kapaklarının tıkanması ile sel baskını yaşanırken ev ve tarlalar sular altında kaldı. Bölgeye AFAD ekipleri ve iş makineleri sevk edildi. Yolların göle döndüğü ilçede sağanak yağmur nedeniyle su debisi yükselen Gökçebey Köprüsü ise tedbir amacıyla trafiğe kapatıldı.

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