Çöken bina hakkında 2 kez yıkım şerhinin düşüldüğü ortaya çıktı

Gaziantep’te büyük gürültü ile çöken 5 katlı binanın kaçak ve ruhsatsız olduğu ve 2 kez hakkında yıkım şerhi düşüldüğü ortaya çıktı.

Şahinbey ilçesine bağlı Çağdaş Mahallesi’nde sabah erken saatlerde meydana gelen olayda inşaatı yeni tamamlanmış olan 5 katlı bir bina çökerken, yıkılan bina yan tarafındaki 2 apartmana da ağır hasar vermişti. Mahallelinin büyük korku yaşadığı olayda park halindeki 3 otomobil ise enkaz altında kalmıştı. Facianın eşiğinden dönüldüğü olay sonrasında ise binanın kaçak yollarla inşa edildiğini ve 2 defa yıkım şerhinin düşüldüğü ortaya çıktı.

Kaçak yapı uyarılara rağmen inşa edildi

Binanın çökmesinin ardından Şahinbey Belediyesi tarafından yapılan uyarılara ve cezalara rağmen binanın kaçak yollarla inşa edildiği belirlendi. Olay sonrası Şahinbey Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Tespite binaen yer alan kaçak yapı faaliyeti, Belediyemiz Yapı Kontrol Ekiplerince 02.11.2020 tarihinde; imar durumu bitişik nizam 3 katlı olan yerde ruhsatsız ve kaçak olarak yapılan 3’üncü katı tespit etmiş ve yapı tatil zaptı ile tutanak altına alınmıştır. Tespite binaen 3194 sayılı İmar Kanunun 42. Maddesi uyarınca 24 bin 376 lira 84 kuruş para cezası uygulanmış ve 1 aylık yasal sürenin ardından Tapu Müdürlüğüne 16.11.2020 tarihi ile şerh düşürülmüştür. İmar Kanunu’nun 32. Maddesi uyarınca encümen kararı ile yıkım kararı çıkartılarak yapı sahibi hakkında suç duyurusunda bulunulmak üzere hukuk işlerine 15.01.2021 tarihi ile yazı yazılmış yıkım kararı yapı sahibine tebliğ edilmiştir. Ancak 19.03.2021 tarihinde yapı kontrol ekiplerince üzerinde yasal işlemleri bulunan ve yıkım kararı olan kaçak yapıyla ilgili inşaata devam edildiği tespit edilmiş ve ikinci bir yapı tatil zaptı düzenlenerek 52 bin 676 lira 14 kuruş para cezası uygulanmış ve 2. yıkım şerhi düşürülmüştür” denildi.