Çöken barınağa Yalova Belediyesi’nin parası yetmedi, DLH’nın yapması bekleniyor

Yalova Belediyesi tarafından bütçesinin yetersiz olması gerekçisiyle yapılamayan Merkez Balıkçı Barınağı’ndaki yaşanan çökme vatandaşlar ve balıkçıları endişelendiriyor.

Yalovalı balıkçılar ve vatandaşlar sahilin en hareketli bölgesinde bulunan balıkçı barınağındaki çökmelerin onarılmasını istiyor. Kent merkezin en işlek bölgelerinden birisi olan alandaki çökmeler kötü görüntülere neden oluyor. Uzun zamandır hiçbir çalışmanın yapılmadığı ve şehrin vitrini olarak anılan bölgede tekne bağlama iskelesinin denize düşmesi ise an meselesi. Barınağın bağlama iskelesindeki eğiklik nedeniyle kimi zaman insanlar soluğu denizde alıyor.

Tekne, kayık bağlama yasaklandı

Yalova Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hasan Karataş, Yalova Belediyesi’nin parasını olmadığı için bu alanı Ulaştırma Bakanlığı Demiryollar Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü (DLH) tarafından yapılmasının beklendiğini söyledi. Tehlike nedeniyle Yalova Liman Başkanlığı’nın alana tekne bağlamayı yasakladığını dile getiren Karataş, “Biz belediye başkanımıza teşekkür ederiz. Buraya geldi bizlere bir şekilde yardımcı oldu. Oranın kayan yerlerin ihalesini yapmak için uğraşmış 4-4,5 milyon bedel çıkmış. Belediyemizin bütçesi buna yetmiyor. Belediyenin bütçesi yetmeyince DLH’yı bekliyoruz.

"Yalova’nın gözbebeği olan bir yer"

Bölgenin tehlike arz ettiğini DLH’nın mutlaka bu alanı yapması gerektiğini dile getiren Karataş, şöyle konuştu:

“Yalova’nın gözbebeği olan bir yer. Yalova’ya gelen 100 kişinin 90’nı buradan geçer. Liman Başkanı bize oraya tel örgü çekin dedi. Tel örgüyü de çekemiyoruz. Vatandaşa açık bir alan. Belediyede çekmeyin diyor. Buranın acilen yapılması lazım. Milletvekillerimize bu konuyu bir kez daha ileteceğiz. Bir an önce yapılması için çünkü liman kayıyor. Tehlikeli bir durum arz ediyor. Gereğini yapmalarını rica edeceğiz."

İnsanlar denize düşüyor

Bölgede insanların da yaşanan çökme nedeniyle sıkıntı yaşadığını sözlerine ekleyen Karataş, “Vatandaş ayağını attığında lap denize giriyor. Yosun tuttuğu için kaygan bir zemin oluşuyor. Vatandaş kayığa binerken kayıyor. Bir tarafını vursa Allah muhafaza biz sorumluluk altına giriyoruz. Biz de kiralamamızı yeni yaptık. Kiralaması yapılan yerin devlet gereğini yapması lazım” dedi.

Alanın bakıma alınması halinde tekneleri Dereağzı mevkiine götüreceklerini ifade eden Karataş, kendisinden önceki dönem nedeniyle kırmızı çizgiye alındıklarını dile getirerek, “Bizim bir önceki başkanlık yapan arkadaşımız bir hata yapmış. 4. Bölge Müdürü ‘Biz buraya 1 milyon 500 bin TL para çıkardık. İhalesi yapıldı, orada tekneler kalkmadı. O para geri gitti. İhaleyi alan müteahhit devleti mahkemeye verdi. 600 bin TL para ödedik. Siz biraz kırmızı çizgi görmüşsünüz’ dedi. Geçmiş zamanda bizim kooperatifimizde yapılan hatalar var ama ben öyle bir şey olsun bir tane kayık bırakmam” diye konuştu.