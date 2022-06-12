banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Bu akşam motorine 2,60 TL daha zam gelebilir!
Bu akşam motorine 2,60 TL daha zam gelebilir!
İzmit Körfezi siyaha büründü
İzmit Körfezi siyaha büründü
Cari denge 2 milyar 737 milyon dolar açık verdi
Cari denge 2 milyar 737 milyon dolar açık verdi
Sanayi üretimi nisanda yıllık yüzde 10,8 arttı
Sanayi üretimi nisanda yıllık yüzde 10,8 arttı

Çocuklar römork havuzda serinliyor

Adana’nın Kozan ilçesinde çocuklar, havuza dönüştürülen römorkta serinliyor.

Çevre 12.06.2022, 11:46
Çocuklar römork havuzda serinliyor

Adana’nın Kozan ilçesinde çocuklar, havuza dönüştürülen römorkta serinliyor.

Kozan’a bağlı Eskikabasakal Mahallesinde yaşayan ve çiftçilik yapan Yılmaz ailesi sıcaklar ile birlikte çocuklarını mutlu etmek için hasadı tamamlanan buğday sonrası kullandıkları traktör römorkunu seyyar havuza dönüştürdü. Sıcaktan bunalan çocuklar römork havuzda doyasıya eğlendi.

Seyfullah Yılmaz, yeğenleri ve çocukları mutlu olsun diye römorktan havuz yaptıklarını belirterek, “Köyümüzde havuz yok. Havalar sıcak. Denize gidemiyoruz. Biz çiftçiyiz çalışıyoruz. Çiftçi çocuğunun eğlencesi oldu. Köyde sürekli iş oluyor. Çocuklar çok seviniyor. Köyden tüm çocuklar geliyor eğleniyorlar” dedi.

Çocuklardan ise röpork havuzda serinlemenin keyfini yaşıyor.

Yorumlar (0)
23°
parçalı bulutlu