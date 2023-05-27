Cizre’de 3 mahalle daha doğal gaza kavuşuyor

2018 yılında doğal gaz hizmetinden faydalanmaya başlayan Şırnak’ın Cizre ilçesinde, üç mahalle daha doğal gaza kavuşuyor.

Cizre ilçesinde 2023 yılı içerisinde Dicle, Kale ve Yafes Mahallesi’nde 2 bin haneye verilecek olan doğal gaz hizmeti çalışmaları, Konak Mahallesi Cizre Köprüsü üzerinde düzenlenen törenle ve İlçe Müftüsü Süleyman Baran’ın dualarıyla başladı. Cizre’nin önemli sorunlarından bir tanesini daha çözmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nazlı Demir, ”2018 yılında doğal gaz hizmetinden faydalanan ilçemizde Dicle, Kale ve Yafes Mahallesi’nde yaklaşık 2 bin haneye daha bu hizmeti ulaştırmak için çalışmalara başladık. Cizre 2018 yılından bu yana doğal gaz hizmetinden faydalanıyor. Yalnız nehrin karşı yakasına doğal gaz verilememişti. Bu yıl valimizin yaptığı girişimlerle doğal gaz şirketi tarafından yapılan yatırımlarla bugün itibari ile köprümüzden doğal gaz borularını geçiriyoruz. Bunun ilk kazması da bugün vuruluyor" dedi.

2023 yılında yaklaşık yirmi kilometrelik bir doğal gaz hattı yapılacağını belirten Demir, ”Bu 2 bin hane ile birlikte ilçemizde doğal gaz hizmetinden yararlanan hane sayısı 6 bin haneye çıkacak. Cizre için çok önemli bir adım özellikle yaptığımız ziyaret ve görüşmelerde bize iletilen en önemli talep buydu. Bu sorunun çözülmüş olması bizleri gayet mutlu etti. Bu anlamda bu süreçte bize destek olan siyasilerimize ve başta Şırnak Valimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Cizreli iş adamı Veysel Şık ise doğal gaz hizmetinin ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yapılan konuşmaların ardından, üç mahalleye verilecek olan doğal gaz hizmeti çalışmaları kurban kesimi sonrası borulara yapılan ilk kaynak ile başladı.