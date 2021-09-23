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Çivitli kaplarını yıkadığı derenin rengi masalları andırdı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesindeki mas mavi akan dere görenleri şaşkına çevirdi. Yapılan inceleme neticesinde bir vatandaşın çamaşır yıkamak için kullanılan çivite bulanan kap kacaklarını derede yıkaması ile derenin renginin değiştiği belirlendi.

Çevre 23.09.2021, 10:45
Çivitli kaplarını yıkadığı derenin rengi masalları andırdı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesindeki mas mavi akan dere görenleri şaşkına çevirdi. Yapılan inceleme neticesinde bir vatandaşın çamaşır yıkamak için kullanılan çivite bulanan kap kacaklarını derede yıkaması ile derenin renginin değiştiği belirlendi.

Kartepe ilçesine bağlı Maşukiye Mahallesinde bulunan dere, geçtiğimiz günlerde masmavi oldu. Dereden mavi su aktığını görenler ise durumu muhtar Halil İbrahim Ejderoğlu ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerine bildirdi. Mavi rengin kaynağını araştıran ekipler, sudan numune alarak incelemek üzere laboratuvara gönderdi. Yapılan incelemelerde, bir vatandaşın çivit kullandığı, daha sonra çivite bulanan malzemelerini ise derede yıkadığı, bu sebeple derenin maviye boyandığı tespit edildi.

"Canlı yaşamını tehdit edecek herhangi bir durum yok"

Derenin 20 dakika boyunca masmavi aktığını söyleyen Halil İbrahim Ejderoğlu, "Spontane gelişen bir olaydı. Dere 20 dakika boyunca komple mavi aktı. Ne olduğunu ilk etapta çözümleyemedik. Dere boyunca gezdik inceleme yaptık. Önceden çamaşırları temizlemek için kullandığımız mavi çivitler vardı. Bilinçsiz bir vatandaşımız düşünmeden kap kacaklarını derede yıkamış, ondan çıkan çivitler dereyi bu şekle getirdi. Bu şikayetler söz konusu olunca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İSU’nun ekipleri geldi, tahlilleri, numuneleri aldılar. Onlarla da görüştük, bize bilgi verdiler. Şuanda insan yaşamını, canlı yaşamını tehdit edecek herhangi bir durum söz konusu değil. Deremiz normale döndü. Çok dikkat etmemiz lazım. Dereleri kollamamız lazım" dedi.

"Şoka girdik"

Ejderoğlu, daha önce böyle bir olaya şahit olmadığına da değinerek, "Dereyi masmavi görünce bir anda şoka girdik. Görüntü olarak hoş gözüküyor ama içeriği sonuçta kimyasal. O kadar bilgilendirme yapmamıza rağmen vatandaşlarımız bazen bilinçsiz davranabiliyor" diye konuştu.

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