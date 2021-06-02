Çıralı Yanartaş doğal sit alanı “kesin korunacak hassas alan” olarak ilan edildi

Kemer’e bağlı Ulupınar Mahallesi’ndeki Çıralı bölgesinde yer alan Yanartaş doğal sit alanının statüsü değiştirilerek “kesin korunacak hassas alan” olarak ilan edildi.

Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Kemer’deki Çıralı-Yanartaş Doğal Sit Alanı’nın koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucu, sınır ve koordinatları belirlenen alanın “kesin korunacak hassas alan” olarak tescil ve ilan edilmesine kararı verildi.

Kararda, kesin korunacak hassas alanların krokisi ile coğrafi sınır ve koordinatlarına ilişkin bilgiler de yer aldı. Çıralı köyünde bulunan ve adını Yunan mitolojisinde ateş saçan yaratık "Chimera"dan alan Yanartaş’ta kayaların arasından yüzlerce yıldır alev çıkıyor.

Olympos-Beydağları Sahil Milli Parkı içerisinde yer alan, Çıralı Plajı’na 1 kilometre uzaklıktaki Yanartaş, deniz seviyesinden yaklaşık 250 metre yükseklikte bulunuyor. Yaya olarak patikalar ve merdivenlerden çıkılarak ulaşılan Yanartaş, Likya Yolu üzerinde yer alması ve Roma dönemine ait bir kilisenin bulunması dolayısıyla da özellikle tarih ve doğa severlerin ilgisini çekiyor.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Çıralı’nın Kemer’e büyük katkı sağladığı yerlerin başında yer aldığını söyledi. Yanartaş’ı her yıl binlerce insanın ziyaret ettiğine değinen Başkan Topaloğlu, “Yanartaş, Kemer’in en özel yerlerinden birisi konumunda. Buranın doğal sit alanı koruma statüsü değiştirilerek kesin korunacak hassas alan olarak ilan edildi. Mitolojide de geniş yer bulan Yanartaş’ı korumamız gerekiyor. Kararın Kemer’e hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.