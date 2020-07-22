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Çıralı sahilinde carettaların yuva açılışı yapıldı

CARETTA CARETTALARIN YUVALAMA ALANI OLAN ÇIRALI SAHİLİNDE İLK YUVA AÇILIŞI YAPILDI. 6 YAVRU CARETTA CARETTALAR DENİZLE BULUŞTU.

Çevre 22.07.2020, 12:11
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Çıralı sahilinde carettaların yuva açılışı yapıldı

Caretta carettaların yuvalama alanı olan Çıralı sahilinde ilk yuva açılışı yapıldı. 6 yavru caretta carettalar denizle buluştu.

Açılışa, Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ramazan Ergel, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6’ncı Bölge Müdürü Rıza Kamil, Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül, Ulupınar mahalle muhtarı ve Ulupınar Çevre Koruma, Geliştirme ve İşletme Kooperatifi Başkanı Habip Altınkaya ile gönüllüler eşliğinde yapıldı.

Maske takılıp, sosyal mesafe kurallarına uyularak yapılan ilk yuva açılışında 6 yavru caretta carettalar denizle buluştu.

Doğdukları Çıralı kumsalına sadakatle bağlı olan caretta caretta yavruları yaklaşık 25 yıl sonra doğduğu kumsala geri dönmek için denize koştu.

Yavruların zorlu yolculuklarına çok sayıda turist de eşlik etti. Geçtiğimiz yıl 86 yuvanın bulunduğu Çıralı’da bu yıl 90 yuvaya ulaşılırken deniz kaplumbağalarının yuvalama dönemi de devam ediyor. Açılan ilk yuvada 90 yumurta bulunurken, 37 tanesi gece canlı olarak denize ulaştı. Yuvada bulunan 53 yumurta ise dölsüz olarak çıkartıldı.

“Kendi çocuğumuz gibi bakıyoruz”

Belediye Başkanı Topaloğlu, yaptığı açıklamasında, ilk caretta caretta yuvasını açtıklarını söyledi.

Caretta carettaların Çıralı’yı çok sevdiklerini belirten Başkan Topaloğlu, “Çıralı sahili dünyanın göz bebeği durumunda. Caretta carettaalara kendi çocuğumuz gibi bakıyoruz. Belediye olarak 4 personelimizi burada görevlendirdik. Yumurtlama döneminden denize ulaşmalarına kadar caretta carettaları takip ediyor. İlk yuvayı bugün açtık ve 37 tane yavru denizle buluştu. Geçen sene 86 yuava vardı ama bu sene 90 yuva var. Bu sene havaların serin gitmesinden dolayı kuluçka dönemi uzun sürdü. Ama gün geçtikçe yuva sayısı artıyor” dedi.

Topaloğlu, Çıralı sahilinin ve caretta cerattaların turizme de büyük katkısı olduğuna da değinerek, “Dünyada herkes buranın caretta carettalar ile ünlü olduğunu biliyor. Burası caretta carettaların evi oldu. Biz belediye olarak buranın korunması konusunda elimizden geleni yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Ulupınar mahalle muhtarı ve Çevre Koruma ve Geliştirme Kooperatifi Başkanı Habip Altınkaya ise bu sene 90 yuvanın olduğunu hatırlatarak, şöyle konuştu:

“Bu sene ilk yuvamızı açtık. İlk yuvadan 57 tane dölsüz çıkış yaptı. 37 tanesini de denizle buluştu. Bu yıl iyi bir sezon geçiriyoruz. Caretta carettaların korunması için Doğa Koruma ve Milli Parklar 6’ıncı Bölge Müdürlüğü ile birlikte ve bize destek olan Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Kemer Belediyesine çok teşekkür ediyoruz. Bu sene inşallah yuva sayısında rekor kırmayı bekliyoruz.”

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6’ıncı Bölge Müdürü Rıza Kamil’de bu seneki yuva sayısının geçen seneki yuva sayısını şimdiden aştığını söyledi.

Geçen yıl 86 yuvadan sezonun tamamında 3 bin 650 bireyi anavatanı olan denizle buluşturduklarını hatırlatan Kamil, şu anda işin başında olmalarına rağmen yuva sayısının geçen yılki sayıyı geçtiğini kaydetti.

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