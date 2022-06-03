banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
Sağlık Bakanını Gözaltına Aldılar!
Sağlık Bakanını Gözaltına Aldılar!
PFDK kararları açıklandı!
PFDK kararları açıklandı!
RTÜK Başkanı Şahin’den RTÜK Üyesi Taşcı’ya cevap
RTÜK Başkanı Şahin’den RTÜK Üyesi Taşcı’ya cevap

Cips hırsızı karga kameralara yakalandı

Elazığ’da bir marketten cips çalan karga, çaldığı yiyeceği kaldırımda açıp yedi. O anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Çevre 03.06.2022, 10:29
Cips hırsızı karga kameralara yakalandı

Elazığ’da bir marketten cips çalan karga, çaldığı yiyeceği kaldırımda açıp yedi. O anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Elazığ’da bir marketin önündeki stanttan cips paketi çalan karga, vatandaşın kamerasına yakalandı. Market sahibinin yokluğunu fırsat bilen karga cips paketini alıp biraz uzaklaştı. Bir müddet ortalığı kolaçan eden karga daha sonra aldığı cips paketini açarak yemeye başladı. O anlar bölgede bulunan bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.

Yorumlar (0)
25°
parçalı az bulutlu