Çin’deki şiddetli yağışlarda can kaybı 15’e yükseldi

Çin’in Fujian ve Yunan eyaleti ile Guangxi bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 15’e yükselirken, 3 kişinin kayıp durumda olduğu belirtildi.

Çin’in doğu kıyısına yakın Fujian eyaletinde aşırı yağışın, sel ve toprak kaymalarını beraberinde getirdi. Wuping bölge yönetiminden yapılan açıklamada, toprak kayması sonucu bir fabrika binası ile çok katlı binanın çökmesi sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Sağanak yağışların tarım arazilere ve yollara zarar verdiği, elektrik kesintisine yol açtığı ve aralarında güvenli bir yerde tahliye edilen yaklaşık bin 600 kişinin de bulunduğu 9 bin 700 kişiyi olumsuz etkilediği belirtildi. Ülkenin güneybatısındaki Yunnan eyaletini vuran şiddetli yağışlarda ise can kaybını 5’e yükseldiği, 3 kişinin de kayıp durumda olduğu aktarıldı. Guangxi bölgesindeki Xincheng ilçesinde de 3 çocuğun sel sularına kapıldığı, 2’sinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

İtfaiye ve kurtarma ekipleri afet bölgelerine sevk edilirken, kayıp kişileri arama çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan ,Yunnan’da etkili olan şiddetli yağışlarda dün 4 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.