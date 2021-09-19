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Çin’de yabani filler polis karakoluna girdi
Çin’in Yunnan eyaletinde polis karakoluna giren 3 yabani fil görüntülendi.
Çevre 19.09.2021, 17:28
Çin’in Yunnan eyaletinde polis karakoluna giren 3 yabani fil görüntülendi.
Çin’in Yunan eyaletindeki Xishuangbanna bölgesinde 3 yabani fil bir polis karakoluna daldı. Sebze bahçelerine girerek karınlarını doyuran filler, bazı ağaçları da devirdi. Çevredekiler ise tahliye edildi. İki saati aşkın bir süre bölgede kalan filler, daha sonra yavaş yavaş doğal yaşam alanlarına döndü.