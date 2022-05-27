Çin’de şiddetli yağış: 4 ölü, 4 kayıp

Çin’in Yunan eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlarda 4 kişi hayatını kaybederken, 4 kişinin de kayıp olduğu belirtildi.

Çin’in güneybatısındaki Yunnan eyaletine bağlı Qiubei’yi şiddetli yağış vurdu. Yerel yönetimden yapılan açıklamaya göre aşırı yağış 120 binden fazla kişiyi olumsuz etkilerken, iletişim ve elektrik altyapısında hasar meydana geldi. Olumsuz hava şartları 27 bin haneyi elektriksiz bıraktı. Etkisini sürdüren aşırı yağış sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişinin de kayıp olduğu açıklandı. 600’den fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edilirken, 12 bin hektardan fazla tarım arazisi zarar gördü. İtfaiye ve kurtarma ekipleri afet bölgelerine sevk edilirken, kayıp kişileri arama çalışmaları devam ediyor.