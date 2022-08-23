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Çin’de Ma-on Tayfunu alarmı: Acil durum müdahale seviyesi 3’e yükseltildi

Çin’in Guangdong eyaletinde Perşembe günü karaya çıkması beklenen Ma-on Tayfunu nedeniyle eyalette acil durum müdahale seviyesi 3’e yükseltildi.

Çevre 23.08.2022, 20:30
Çin’de Ma-on Tayfunu alarmı: Acil durum müdahale seviyesi 3’e yükseltildi

Çin’in Guangdong eyaletinde Perşembe günü karaya çıkması beklenen Ma-on Tayfunu nedeniyle eyalette acil durum müdahale seviyesi 3’e yükseltildi.

Çin’in güneyinde yer alan Guangdong eyaletini perşembe günü Ma-on Tayfunu’nun vurması bekleniyor. Guangdong Meteoroloji Bürosu, yarın akşam saatlerinden cuma gününe kadar Guangdong’un orta ve güney kesimlerinde kuvvetli rüzgarlar ve sağanak yağış tahmininde bulunurken, eyalette acil durum müdahale seviyesi 3’e yükseltildi. Guangzhou Grup tarafından yapılan açıklamada, bölgede etkili olması beklenen kötü hava koşulları nedeniyle perşembe günü bazı tren seferlerinin yanı sıra Guangzhou ile Shenzhen’i birbirine bağlayan yüksek hızlı tren seferlerinin askıya alındığı duyuruldu.

Öte yandan Guangdong eyaletine komşu Hong Kong’da da tayfun nedeniyle yüksek alarm durumuna geçildiği bildirildi.

Çin’de acil durumlar için 4 kademeli bir acil müdahale sistemi var ve Seviye 1 en yüksek seviyedir.

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