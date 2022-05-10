Çin’de heyelan paniği: 1 ölü

Çin’in güneybatısında meydana gelen heyelan sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişinin ise kayıp durumda olduğu açıklandı.

Çin’in güneybatısındaki Bijie kentinde dağlık alanda toprak kayması meydana geldi. O anlar amatör kameraya yansırken, çevredekiler panikle kaçıştı. Bir kişinin, "Çabuk koş, koş" diye bağırdığı duyuldu. Olayın ardından bölgede 130 kişilik ekiple arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Şu ana kadar 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, 2 kişinin ise kayıp durumda olduğu açıklandı.