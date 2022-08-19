Çin’de eyalet verileri yer üstü sularının kalitesini gözler önüne serdi

Guizhou Çevre Koruma Departmanı verilerine göre, 2021’de Guizhou’nun yer üstü sularının genel kalitesi "mükemmel" ve büyük nehir gözetim bölümlerinin yüzde 97,7’si iyi kalitede yer aldı. Guizhou Çevre Koruma Bakanlığına verilerine göre, ekolojik çevre kalitesi 2021 yılında genel olarak iyi ve istikrarlı sonuçlandı. Su kalitesinin yanı sıra Guizhou, ideal hava kalitesini de yakaladı ve 9 merkezi kentte AQI (Hava Kalitesi Endeksi) ile ortalama gün sayısı yüzde 98,4 olarak tespit edildi. Guizhou Eyaleti Halk Kongresi Daimi Komitesi başkanı Shen Yiqin, "İyi bir ekolojik çevre, Guizhou’nun en büyük rekabet avantajıdır. Bu nedenle, çevreyi korumaya devam etmeliyiz" dedi.

Öte yandan Guizhou’nun ekolojik koruma ve yönetişim alanında gösterdiği çalışmalar ülkedeki yabancılar üzerinde etki bıraktı. İspanya’nın Çin Büyükelçisi Rafael Dezcallar, Guizhou’nun çevresel yönetişim ve yeşil kalkınma için yenilikçi çözümler önerdiğini ve dikkate değer sonuçlar elde ettiğini söyledi.

Guizhou Eyaleti Ormancılık Departmanı verilerine göre, Guizhou çeşitli türlerde 314 doğal rezerv oluştu ve biyoçeşitlilik zenginliği ülkedeki en üst sıralarda yer aldı. Toplam ormancılık ürün değeri, on yılda 9 kattan fazla bir artışla 40,1 milyar yuandan 371,9 milyar yuana yükseldi.

Çin’de yer alan Guizhou eyaletinin Kaiyang şehrindeki fosforlu kaya madenciliği şirketleri ve imalat işletmelerinin çalışmaları sonlandı.