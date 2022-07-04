Çin’de Chaba Tayfunu’ndan zarar gören deniz kaplumbağalarının evleri taşındı

Çin’in Hainan eyaletinde bulunan Sansha kentinde Chaba Tayfunu’ndan zarar gören deniz kaplumbağalarının evleri güvenli bölgelere taşındı.

Çin’de yılın ilk tayfunu olarak bilinen Chaba Tayfunu’nun Guangdong eyaletinin Maoming kentinde Cumartesi günü karaya ulaşmasının ardından birçok bölgede şiddetli yağışlar ve rüzgarlar etkili oldu. Hainan eyaletine bağlı Sansha kentinde de hayatı olumsuz etkileyen Chaba Tayfunu’ndan deniz kaplumbağaları da zarar gördü. Sahil güvenlik ekipleri ve Hainan Normal Üniversitesi’nden araştırmacılar, tayfundan etkilenen 2 deniz kaplumbağasının evini ve yumurtalarını güvenli bölgelere taşıdı.

Acil durum seviyesi 2’ye yükseltilmişti

Guangdong eyaletinin batısının, Guangxi bölgesinin doğusunun ve Hainan Adası’nın sık sık tayfunlardan etkilendiğini belirten Meteoroloji Uzmanı Gao Shuanzhu, bu bölgelerde yaşanabilecek yağmur fırtınalarına, toprak kaymalarına ve sellere karşı halka uyarıda bulunmuştu. Acil durum seviyesi 2’ye yükseltilen Hainan Adası genelindeki tüm demiryolu hizmetleri askıya alınırken, 400’ü aşkın uçuş da iptal edilmişti. Thai olarak da bilinen Chaba Tayfunu’nun zaman içerisinde gücünü kaybetmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz haftalarda Çin’in güneyinde etkili olan şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel felaketinde evler hasar görmüş, trafik kilitlenmiş ve günlük hayatta aksamalar yaşanmıştı.