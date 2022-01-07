Çin’de 6.6 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Çin’in kuzeybatısında yer alan Çinghay eyaletinde 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Çin’in kuzeybatısında yer alan Çinghay eyaletinde 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. USGS, depremin merkez üssünün Xining şehrinin yaklaşık 140 kilometre kuzeybatısında ve 10 kilometre derinlikte olduğunu belirtti. Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) ise, söz konusu depremin 6.3 büyüklüğünde olduğunu aktardı. Depremdeki can ve mal kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.