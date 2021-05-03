Çimen çiçekleri Eskişehir’i şenlendirdi

İlkbaharın gelişini müjdeleyen çimen çiçekleri Eskişehir’i güzelleştirdi.

İlkbaharın geldiği mesajı taşıyan rengârenk çimen çiçekleri, görenleri hem mutlu ediyor, hem de artık yaz aylarının geldiğini anlatarak moral veriyor. Son günlerde etkili olan yaz havası, doğayı canlandırdı. Yeşil alanlarda bulunan süs bitkileri çiçek açtı. Beyaz, mor, pembe ve sarı renklerde açan çiçekler şehri süsledi. Baharın güzelliğini göstermeye başlayan bu çiçekler, şehre güzel bir görüntü katarken kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kentteki parkalarından başlayarak vatandaşların bahçesini bile rengârenk eden çiçekler, herhangi bir ciddi bakıma ihtiyaç duymadan aylarca hayatlarını sürdürecek.

Öte yandan korona virüs nedeniyle tam kapanma günleri devam ederken, birçok vatandaş doğanın bu güzelliği görmekten mahrum oluyor.