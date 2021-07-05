Hava sıcaklığının 30 dereceyi gördüğü Kars’ta vatandaşlar, Çıldır Gölü’nde sazlı sözlü serinlediler. Gölü içerisinde masa ve sandalyelerini koyan vatandaşlar, hem piknik yaptı. Hem piknik yaptı, hem de kısıtlamanın katlığı ilk hafta sonunda gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.

Türkiye’nin en önemli göllerinden birisi olan Çıldır Gölü 4 mevsim ayrı güzelliğiyle vatandaşları büyülemeye devam ediyor. Kışın buz tutan ve atlı kızakların üzerine çıktığı göl, yaz aylarında da aşırı sıcaklardan bunalan vatandaşların serinlemek için tercih ettiği yerler arasında bulunuyor.

Kars’tan Çıldır Gölü’ne gelen bir grup vatandaş, insanların yoğun olduğu Kütük Ev bölgesinden uzak bir yerde suya masa sandalye koyarak adeta suyun içerisinde oturdu. Dalgalardan korunmak için göl içerisinde set kuran vatandaşlar, mangallarını yakarak önce karınlarını doyurdu, ardından kendilerini buz gibi suyun içerisine bıraktı.

“Arkadaşları saz çaldı türkü söyledi, onlar müzik eşliğinde yüzdü”

Çıldır Gölü’ne pandemi kısıtlamalarının katlığı ilk gün gelen bir grup vatandaş, göle girerek bol bol yüzerek serinlemeye çalıştı. Suya girmeyen arkadaşları ise aldı eline bağlamayı, söylediği bir birinden güzel yanık türkülerle arkadaşlarına adeta aşık hava konseri verdi.

Çıldır Gölü’ne serinlemek için geldiklerini ifa eden Sinan Elik, “Çıldır Gölümüz güzel, görüyorsunuz, tabiatı, doğası ter temiz. Pandemiden dolayı büyük bir süre karantinadaydık. Karantina bitti, kendimizi buz gibi sulara bırakmaya geldik. Arkadaşlar eğleniyor” dedi.

Öte yandan, hava sıcaklığının 30 dereceyi gördüğü Kars’ta vatandaşların bir kısmı Çıldır Gölü’nü tercih ederken, bir kısmı da Sarıkamış Soğuksu’ta giderek hafta sonunu değerlendirdi.

Özellikle Çıldır Gölü’ne gelen vatandaşlar hem balık tuttu, hem yüzdü, hem de arkadaşları ve aileleriyle doya doya bir hafta sonu geçirdi.