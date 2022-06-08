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Çıldır Gölü’nde kıyı temizliği yapıldı

Ardahan’ın Çıldır ilçesinde öğrenciler, "Türkiye Çevre Haftası" dahilinde farkındalık oluşturmak amacıyla Çıldır Gölü sahilinde atık malzeme topladı.

Çevre 08.06.2022, 09:18
Çıldır Gölü’nde kıyı temizliği yapıldı

Ardahan’ın Çıldır ilçesinde öğrenciler, "Türkiye Çevre Haftası" dahilinde farkındalık oluşturmak amacıyla Çıldır Gölü sahilinde atık malzeme topladı.

Çıldır Kaymakamlığı ev sahipliğindeki etkinlik çerçevesinde, Çıldır Gölü’nün tesisler mevkiine gelen Çıldır Kaymakamı Fatih Bayram, Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu ve öğrenciler, doğa konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla gölün kıyılarında temizlik gerçekleştirdi. Göl kenarına öğretmenleri eşliğinde gelen öğrenciler, kıyı şeridinde temizlik gerçekleştirdi.

Öğrenciler, Çevre haftasında çevreyi temiz tutmak ve farkındalık oluşturmak için Çıldır gölüne geldiklerini söyleyerek, Çıldır Gölü’nü ziyaret eden tüm misafirleri çevreyi temiz tutmaları için uyarılarda bulundular.

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