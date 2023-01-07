Çıldır Gölü’nde buz pateni keyfi

Ardahan’da dondurucu soğukların etkisiyle yüzeyi buzla kaplanan Çıldır Gölü buz pateni yapanların uğrak yeri oldu.

Doğu Anadolu’nun ikinci büyük gölü olan ve son günlerde etkili olan soğuk hava nedeniyle donan Çıldır Gölü’nde buz kalınlığı 13 santimetreye ulaştı. Gölün, Çıldır ilçesindeki Atalay mevkisinde oluşturulan doğal buz pistinde, paten yapan vatandaşlar gönüllerince eğlendi.

Dünyanın en büyük buz pistine sahip olduklarını söyleyen Suat İncedere, ’’Amatörce bu işi yapıyorum. Güzel bir atmosfer ve herkesi buraya davet ediyorum. Havuz buzundan daha kaliteli bir doğal buz pisti olan Çıldır Gölü’ne buyursun gelsinler’’ dedi.