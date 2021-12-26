Çıldır Gölü’nde atlı kızakçılara ’kış lastiği’ takıldı

Çıldır Göl’ünün atlı kızakçıları, kış sezonuna hazırlanıyor.

Doğu Anadolu Bölgesi’nin Van Gölü’nden sonra ikinci büyük gölü olan Ardahan-Kars sınırları içindeki Çıldır Gölü’nün yüzeyi soğuk hava nedeniyle dondu. Yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü üzerinde hizmet veren atlı kızakçılar, atların ayaklarına buzda kaymaması için "kış lastiği" olarak adlandırılan nal takıyor.

Balıkçıların kışın üzerindeki buzu kırıp ağ atarak Eskimo usulü balık tuttuğu göle gelen ziyaretçilerden kimi göl üzerinde yürüyerek farklı bir deneyim kimi de buzda atlı kızaklarla gezinti yapmanın keyfini yaşıyor.

Doğal güzelliğiyle göz dolduran Çıldır’a gelen ziyaretçilerin atlı kızaklarla yaptığı bu keyifli yolculuğun sırrı ise atların ayaklarına takılan çivili nallarda gizli. Atın dört ayağına da takılan bu nallar, zemine gelen çivili çıkıntılarıyla buza batıp atın yürürken kaymasını önlüyor. Atlı kızakçılarca "kış lastiği" denilen nallar sayesinde, atlar rahat hareket edebiliyor.

Atlı kızakçı Kurtuluş Kılıç, "Atlarımızın kış lastiği, nallarımızdır. Bu nallar sayesinde atların manevra kabiliyeti artıyor" dedi.

Kılıç, ’’Atlarımızı buzun üzerinde koşmak için hazırlıyoruz. Kışlık ayakkabılarını yani nal çaktırıyoruz. Bu işlemin sonucunda atlı kızaklara koştuğumuz atlarımız buz üzerinde gezinti yaparken kaymayacak. Bu nedenle hazırlıklarımız devam ediyor. Nal çakılan atlar buzda rahat hareket ederek manevra kabiliyetine sahip oluyor’’ şeklinde konuştu.