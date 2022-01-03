Doğu Anadolu’nun en büyük ikinci gölü olan ve yüzeyi tamamen donan Çıldır Gölü’nde atlı kızak keyfi başladı.

Ardahan’ın Çıldır ilçesi sınırlarında bulunan 124 bin metrekarelik alanıyla Doğu Anadolu Bölgesi’nin ikinci büyük gölü olan Çıldır Gölü’nün yüzeyi, havaların eksi derecelere düşmesiyle tamamen buz tuttu.

Yüzeyi tamamen buzla kaplı olan göl, adeta geniş bir ovayı andırıyor ve Türkiye’nin en büyük buz pistine dönüşüyor. Akçakale ziyaretçileri, buz kalınlığının yaklaşık 20 santimetreye ulaştığı Çıldır Gölü’nün simgesi haline gelen atlı kızaklara binerek gezinti yapıyor.

Atlı kızakla gezmenin eşsiz bir deneyim olduğunu söyleyen ziyaretçiler, ’’Çok güzel ve eşsiz bir deneyim. Çok mutlu olduk. Şu ana kadar bu duyguyu yaşamamış olanları buraya gelerek yaşamalarını tavsiye ediyoruz. Burada balık da çok güzel ve mutlaka balığı da yemeliler’’ şeklinde konuştular.