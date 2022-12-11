Çıldır Gölü kısmen buz tuttu

Türkiye’nin en önemli göllerinden birisi olan Çıldır Gölü, hava sıcaklığının geceleri eksi 9 dereceye düşmesiyle birlikte donmaya başladı.

Deniz seviyesinden 1959 metre yükseklikte bulunan Çıldır Gölü’nün yüzeyi, hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 9 dereceye kadar düşmesi birlikte kısmen buz tuttu. Kars’ın Arpaçay ilçesine bağlı Taşbaşı köyü sınırları içinde bulunan göl havadan görüntülendi. Geçen yıl aynı tarihlerde tamamen donan Çıldır Gölü’nde bu yıl atlı kızak seferleri de geç başlayacak. Gölün soğuk hava ile birlikte kısa sürede tamamen donması bekleniyor.