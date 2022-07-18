Çıldır Gölü, Ege ve Akdeniz sahillerini aratmıyor. Hava sıcaklığının 30 dereceyi gördüğü Kars’ta vatandaşlar serinlemek için kendilerini Çıldır Gölü’nün serin sularına bıraktı.

Yaklaşık 124 kilometrekare alanı ile Doğu Anadolu Bölgesi’nin Van’dan sonra en büyük 2’inci gölü olan Çıldır Gölü’nü sıcaktan bunalan vatandaşları ağırlıyor.

En derin noktası 42 metre olan, deniz seviyesinden bin 959 metre yükseklikteki Çıldır Gölü’nde serinlemek isteyenler, göl kenarına akın ediyor. Göl kıyısındaki mesire alanında piknik yapanlar daha sonra serinlemek için kendilerini suya bırakıyor.

“30 derece sıcaklıkta serinliyoruz”

Kars’a İstanbul’dan geldiğini ifade eden Mertcan Ateş, “Vallahi güzel, temiz her ne kadar Ege’de Marmara’da deniz varsa bizim de Çıldır Gölümüz var. Serinliyoruz, güzel 30 derece sıcaklığın içerisinde iyi” dedi.

“İnsanlar suda serinliyorlar”

Çıldır Gölü’nün çok güzel olduğunu belirten Sinan Elik, “Gerçekten çok güzel, doğası, suyu tabiatı her şeyi çok güzel. Arkadaşlarımız suya girdi. Gerçekten çok güzel, şuan görüyorsunuz. Hava sıcaklığı 30 derecenin üzerinde insanlar suda serinliyoruz” diye konuştu.

Hava sıcaklığının 30 dereceyi gördüğü Kars’ta vatandaşlar Arpaçay Kütük Eve akın etti. Burada çam ağaçlarının arasından sevdikleriyle zaman geçiren vatandaşlar daha sonra Çıldır Gölü’ne girerek serinledi. İnsanların serinlemek için akın ettiği Çıldır Gölü, adeta Ege ve Akdeniz sahillerini aratmadı.