Çığ düşmesi cep telefonu kamerasına yansıdı

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası’nda yaşanan çığ vatandaşların kamerasına yansıdı.

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesindeki bin 218 rakımlı Ayder Yaylası’nda dağdan kopan kar kütleleri çığa neden oldu. Yaylada meydana gelen çığın düşme anı çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Videoyu çeken vatandaş kayıt yaptığı sırada çığın büyüklüğünü görünce hayrete düştü.