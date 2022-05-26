Çiçek gibi bir Başkent

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), bahar aylarının gelmesiyle bulvar, cadde, refüj, dinlenme alanları ve parkları yerli üreticilerden satın alınan rengarenk çiçeklerle donatıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, bahar aylarının gelmesiyle Başkent’in birçok noktasında peyzaj ve çiçek dikimi çalışmalarıyla hem vatandaşlara hem de seyahat eden sürücülere görsel bir şölen sunuyor.

ANFA Genel Müdürlüğü, yerli üreticilerden satın alınan çiçek, ağaç ve çalı bitkilerini bulvar, cadde, refüj, dinlenme alanları ile parklara dikerek kenti güzelleştiriyor.

Son 1 haftada 1 milyonu aşkın çiçek dikildi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, son bir haftada Başkent genelinde 1 milyon 226 bin 800 adet mevsimlik çiçek dikimi gerçekleştirirken, 772 adet ağaç ve 18 bin 800 çalı bitkisini de toprakla buluşturdu.

ANFA ekipleri bölge bölge çalışarak rengarenk çiçek, ağaç ve çalı bitkilerinin dikimine aralıksız devam edecek.