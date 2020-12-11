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Çiçek bahçesi gibi adliye koridoru
Samsun Adliyesi koridoru adeta çiçek bahçesi gibi.
Çevre 11.12.2020, 16:04
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Samsun Adliyesi koridoru adeta çiçek bahçesi gibi.
Samsun Adliyesi çalışanı Fatma Yıldız, görev yaptığı eksi birinci kattaki koridorda saksılara çeşit çeşit çiçekler dikti. Çiçeklerle süslenen koridor adliyeye renk kattı.Kendi yetiştirdiği çiçekler ile adliye koridorunu süsleyen Fatma Yıldız, adliyedeki görevini aksatmadan çiçeklerin bakımını yapıyor. Saksılar içindeki çiçekler adliyeye gelen vatandaşların ilgisini çekiyor.
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