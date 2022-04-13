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Çiçek açan meyve ağaçları kar altında kaldı
Oltu’ya Nisan ayında yağan kar çiçek açan meyve ağaçlarını kar altında bırakırken zirai don olayı vatandaşı korkutuyor.
Çevre 13.04.2022, 13:25
Oltu’ya Nisan ayında yağan kar çiçek açan meyve ağaçlarını kar altında bırakırken zirai don olayı vatandaşı korkutuyor.
Dün gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı Oltu ilçe merkezinde etkili oldu. Karın yağmasının ardından oluşacak don çiftçileri zor durumda bırakacak. Çiftçiler çiçek açan meyve ağaçlarının üşüteceğinden endişe edior.