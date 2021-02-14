Çiçek açan ağaçlar kar altında kaldı

Edirne’nin Keşan ilçesinde gece başlayan kar yağışı etkisini sürdürürken, sıcaklara aldanarak çiçek açan ağaçlar da kar altında kaldı.

Keşan’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı devam ediyor. Zaman zaman tipi şeklinde etkisini sürdüren kar, şehir merkezinde 15 santim kalınlığa kadar ulaştı. Şehir içindeki yolları tamamen kaplayan kar sebebiyle herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, sıcak havalara aldanarak çiçek açan ağaçlar ise karın altında kaldı.

Sabah beyaz örtüyle uyanan vatandaşlar, çiçeklerin zamansız açtığını belirterek, "Ağaçlar tomurcuk açtı, üzerine kar yağdı. Bu sene çok fazla meyve yiyemeyeceğiz gibi duruyor" dediler.