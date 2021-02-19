CHP’li belediye yeşil alanı imara açtı, vatandaşlar tepki gösterdi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde CHP’li belediyenin ağaçlık bölgeyi imar için açmayı planlamasına vatandaşlar tepki gösterdi.

Çaycuma ilçesinde CHP’li belediye iddialara göre Yeni Mahalle Filyos Nehri’nin kenarında bulunan 11 bin 573 metrekare yeşil alanın imara açılması için çalışma başlattı. Bölgenin imara açılmasıyla ağaçların kesileceğini duyan vatandaşlar belediyenin bu kararına tepki gösterdi. Sosyal yaşamı daraltacağı ve doğal dengeyi bozacağı için bölgenin imara açılmasını istemeyen vatandaşlar kendi aralarında imza toplayıp belediyeye şikayette bulundu.

Karara tepki gösteren vatandaşlar imara açılan bu alanın Filyos Irmağı taşkın önleme seti üzerinde bulunan bir dolgu alanı olduğunu söyleyerek şöyle dedi:

“Alan üzerinde otuz, otuz beş yaşlarında kırkın üzerinde çınar ağacı, yirmi tane çam ağacı, ceviz fidanları ve çeşitli türde ağaçlar bulunmaktadır. Burası aynı zamanda göçmen kuşların gece konaklayıp gündüz yollarına devam ettikleri bir dinlenme alanıdır. Ayrıca bu alan, Belediye Evleri olarak bilinen yerleşim yerinin dinlenme, gezi ve spor yapma, çocukların oyun oynama sosyal alanı işlevini de görmektedir. Bizler, Belediye Evlerinde ikamet eden yurttaşlar olarak bu alanın imara açılmasının, giderilmesi olanaksız hasarlar doğuracağını, sosyal yaşamımızı daraltacağını, dolgu alanı olması nedeniyle yapılaşmaya uygun olmadığını, kedi, köpek, göçmen kuşlar ve diğer kuşların yaşam alanını yok edeceğini düşünüyoruz. Bu alanda yapılması olası inşaatlara alan açmak için üstte dökümünü verdiğimiz onlarca ağacın kesilecek olması, yaşanabilir şehirleşme anlayışına aykırıdır. Bu nedenlerle, bu alanın, imar izninin kaldırılmasını, yeşil alan olarak kalmasını talep diyoruz."