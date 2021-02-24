CHP'li belediyelerde grev yayılıyor çöp dağları birikiyor

CHP'li Maltepe Belediyesi'nde işçiler zamlarını alamadıkları için grev kararı aldı. İş durdurma eylemi gerçekleştiren işçiler, "Bu iş yerinde grev var" yazılı pankartı belediye binasının girişine astı.

Çöp kamyonlarının kontak kapatması nedeniyle Maltepe genelinde çöp dağları oluşmaya başladı.

ÇÖP KONTEYNERLERİ DOLUP TAŞTI

Mahallelerde bulunan çöp konteynerlerindeki çöpler de taşıp, etrafa saçıldı. Maltepe sakinleri de durumdan şikayetçi bir şekilde etrafa saçılan çöplerin görüntülerini internetten paylaştı.